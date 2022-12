Randalierende Frau in Wien-Favoriten von WEGA festgenommen

Die Frau randalierte in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten, warf dann Gegenstände gegen die Wohnungstüre ihrer Nachbarn und versprühte Pfefferspray. Da sie beim Eintreffen der Beamten auch noch ein Messer in der Hand hatte, wurde die Spezialeinheit hinzugezogen, berichtete die Polizei.

Betretungs- und Annäherungsverbot

Die 22-Jährige wurde in ihrer Wohnung von den Beamten festgenommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie das Messer nicht länger bei sich. Wegen ihres psychischen Zustandes wurde die Frau in ein Spital gebracht und ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Durch das Versprühen des Pfeffersprays wurde eine 42-jährige Nachbarin und deren beiden Kinder im Alter von vier und 16 Jahren verletzt. Alle drei wurden von der Berufsrettung Wien versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Zudem soll die 22-Jährige auch ihrem Stiefvater mit einem Spiegel eine Verletzung am Bein zugefügt haben.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: