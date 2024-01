Prozess: Wiener Taxifahrer krankenhausreif geschlagen

Ein Taxifahrer ist am 9. August 2023 am helllichten Tag in Wien-Penzing aus nichtigem Anlass von einem Fahrgast spitalsreif geprügelt worden. "Mit seinem Kopf wurde Fußball gespielt", schilderte eine Augenzeugin am Freitag am Wiener Landesgericht die Gewalttat. Der Tatverdächtige ist untergetaucht, nachdem die Staatsanwaltschaft gegen den 26-Jährigen Anklage erhoben hatte. Sein damaliger Begleiter hatte sich nun als Beitragstäter vor einem Schöffensenat zu verantworten.

Der 24-Jährige wurde vom Vorwurf der absichtlichen schweren Körperverletzung freigesprochen, nachdem ein Straßenbahnfahrer sowie ein Fahrgast der Wiener Linien ihn im Zeugenstand entlastet hatten. Die beiden hatten die Attacke von einer Tram aus beobachtet. Im Unterschied zum Taxler sowie einer dritten Zeugin, die zuvor angegeben hatten, beide hätten zugeschlagen und zugetreten, schlossen die zwei männlichen Zeugen das kategorisch aus.