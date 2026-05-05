30-Jähriger in Tankstelle mit Schraubenzieher niedergestochen: Vier Jahre Haft

Ein Schöffensenat schenkte der Behauptung des 25-Jährigen, er habe in Notwehr gehandelt, keinen Glauben. Der Schuldspruch wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung ist nicht rechtskräftig.

Weil er am 25. Oktober 2025 in einer Tankstelle in Wien-Penzing einem 30-Jährigen einen Schraubenzieher zwei Mal in den Rücken und ein Mal ins Gesicht gestochen hatte, ist ein mehrfach vorbestrafter Mann am Dienstag am Landesgericht zu vier Jahren Haft verurteilt worden.

Täter und Opfer waren einander zu vorgerückter Stunde - es war 2.46 Uhr - zufällig in der Tankstelle beim Kauf von Alkoholika begegnet. Beim Zahlen kam es zu einem Disput, wobei der 30-Jährige dem Angeklagten zunächst einen Schubser versetzte, wie Aufzeichnungen aus Überwachungskameras belegten, die im Gerichtssaal abgespielt wurden. Die Videos zeigten, wie dann die Situation eskaliert: Der 25-Jährige geht auf den anderen Mann los und sticht mit einem Schraubenzieher mehrfach auf diesen ein.

Er sei Elektriker und habe das Werkzeug eingesteckt gehabt, "weil ich bei meiner Freundin repariert habe", wie der 25-Jährige darlegte. Er habe sich in einer Notwehr-Situation befunden. Der größere und stärkere Widersacher habe ihn "so stark gewürgt, dass ich nicht mehr atmen konnte". Da habe er zugestochen. "Er hat keinen anderen Ausweg gesehen, sich zu befreien", pflichtete der Verteidiger bei.

"Ich habe um mein Leben gekämpft"

Der 30-Jährige erklärte, er habe den Angeklagten nur deshalb weggeschubst, weil er sich von diesem bedroht fühlte. Plötzlich sei dieser wie von Sinnen auf ihn losgegangen: "Ich habe um mein Leben gekämpft." Infolge der Attacke leide er an Panikattacken und schlaflosen Nächten.

Das Gericht sprach dem 30-Jährigen ein Schmerzengeld von 4.000 Euro zu. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.