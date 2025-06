4-Jährigen getötet: "Ich hab' mein Kind umgebracht"

Am Montag ist am Landesgericht Wien gegen eine Frau verhandelt worden, die am 17. November 2024 in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten ihren vierjährigen Sohn getötet hatte.

Der Staatsanwaltschaft Wien zufolge schnitt sie ihm mit einem Küchenmesser die Kehle durch, wobei sie unter dem maßgeblichen Einfluss einer schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung gehandelt haben soll. Daher muss sich die 21-Jährige nicht wegen Mordes verantworten.