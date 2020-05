Wettbüro-Überfall: Angeklagter bestreitet Tat

Spuren am Tatort oder eine Waffe – die gibt es nicht. Ein Komplize ist in Serbien in Haft, ein anderer flüchtig.

Wie kam D. ins Visier der Kriminalisten? Vis-à-vis in einem Park beobachtete ein Zeuge im Dunkeln drei Gestalten. Tatort-Spezialisten fanden dort drei Zigaretten-Stummel samt DNA: Zwei ordneten sie D. zu, einen seinem inhaftierten Komplizen.

Für Kressbach und D. beweist das nichts. D. erklärte warum: „Ich war in der Nähe am Gürtel im Bordell.“ Der Zufall oder ein Plausch könnten ihn zum Fundort der Stummel geführt haben. „Genau weiß ich das nicht mehr.“

Das Opfer leidet bis heute an den Folgen: Mesut T. verlor eine Niere, einen Teil seines Darms, ist seitdem in Psychotherapie. „Diesen Job mach’ ich nicht mehr.“ Für ihn war es der dritte Überfall. „Tags zuvor habe ich den Waffenschein (Anm. für eine Dienstwaffe) gekriegt.“ Er verlangt 100.000 Euro Schmerzengeld. Am Mittwoch soll ein Urteil fallen.