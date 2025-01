Prozess: 29-Jähriger prallte nach Schlag mit Kopf auf Beton und starb

Ein Faustschlag kostete einem 29-jährigen Mann beim Wiener Westbahnhof das Leben. Im Wiener Landesgericht für Strafsachen ist am Dienstag deshalb ein 40-jähriger, elf Mal vorbestrafter, ursprünglich aus Somalia stammender Mann angeklagt.

Heftiger Schlag

Er soll am 19. August 2024 seinem Bekannten im Streit zunächst eine Bierdose auf den Kopf geschlagen haben und diesem, nachdem er von dem Marokkaner mit einer Bierdose beworfen worden war, einen heftigen Schlag ins Gesicht versetzt haben. Der 29-Jährige stürzte in Folge dessen rücklings zu Boden und prallte mit dem Kopf am Asphalt auf, was zu einer Einblutung in den Spinngewebsraum des Gehirns führte.