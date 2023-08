Prozess um nach Drogenkonsum verstorbene 19-Jährige fortgesetzt

Am Landesgericht ist am Dienstag der Prozess um eine 19-Jährige fortgesetzt worden, die in der Nacht auf den 6. Dezember 2022 im Eingangsbereich einer Wohnhaus-Anlage in Wien-Döbling tot aufgefunden worden war. Einem mittlerweile 18 Jahre alten Burschen wird in diesem Zusammenhang sexueller Missbrauch einer wehrlosen Person (§ 205 Absatz 1 StGB) und Imstichlassen einer Verletzten mit Todesfolge (§ 94 Absatz 2 StGB) angelastet.

Der Angeklagte soll bei einer so genannten Afterparty in seiner Wohnung den infolge von Suchtmittelmissbrauch beeinträchtigten Zustand der 19-Jährigen ausgenutzt haben, um mit der jungen Frau den Beischlaf zu vollziehen. Als der damals 17-Jährige am nächsten Tag feststellte, dass die Frau keine Lebenszeichen mehr von sich gab, schaffte er sie aus seiner Wohnung und legte sie im Eingangsbereich des Stiegenhauses ab, ohne sich weiter um sie zu kümmern.

"So hat sie sich nicht selbstständig hingelegt"

Dort entdeckte sie ein 32-jähriger Hausbewohner, als dieser kurz vor Mitternacht noch einmal mit seinem Hund ins Freie ging. Er habe die rücklings mit angewinkelten Beinen am Boden Liegende angesprochen, an der Schulter berührt und schließlich gerüttelt, schilderte der Mann nun einem Schöffensenat (Vorsitz: Martina Hahn): „Da kam nichts. Da hat es bei mir Klick gemacht. So, wie sie da gelegen ist, hat sie sich nicht selbst so hingelegt.“