Angebliche Vergewaltigung eines 13-Jährigen im Stadionbad: Freispruch

Mit einem Freispruch im Zweifel ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht ein Prozess um die angebliche Vergewaltigung eines 13-jährigen Buben im Stadionbad zu Ende gegangen. Für einen Schöffensenat reichte die Beweislage nicht aus, um einen zur Anklage gebrachten 50 Jahre alten Mann zu verurteilen. Der Bub hätte sich in seiner kontradiktorischen Einvernahme in "erhebliche Widersprüche verwickelt", außerdem müsse man "die Gesamtsituation betrachten", hieß es in der Begründung.

Der Fall hatte im vergangenen Sommer österreichweit für mediale Schlagzeilen gesorgt. Der Angeklagte war am 14. August im Stadionbad festgenommen worden, nachdem er unter Missbrauchsverdacht geraten war und vor dem Eintreffen der Polizei auf der Liegewiese von einem "wütenden Mob" verprügelt wurde, wie sein Verteidiger Daniel Strauss im Grauen Haus darlegte. Seinem Mandanten seien dabei mehrere Rippen gebrochen worden. Nach der erfolgten Festnahme habe man ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus bringen und dort behandeln müssen, berichtete der Anwalt.