Protest unterm Regenbogen: 24. EuroPride startet in Wien

Der Countdown zur 24. Wiener Regenbogenparade am heutigen Samstag läuft: Um 12.00 Uhr soll sich der Zug beim Burgtheater in Bewegung setzen. Die Route führt entgegen der Fahrtrichtung über die Ringstraße. Die ersten Teilnehmer - heuer gibt es mit 107 gemeldeten Beiträgen einen neuen Rekord - sammelten sich bereits am Vormittag, um letzte Vorbereitungen an ihren Wägen und Outfits zu erledigen.

Schon am Vormittag herrschte im Areal beim Burgtheater reger Zulauf. Menschen in Regenbogenoutfits - von Socken über T-Shirts bis zum Hut - strömten auf den zum PrideVillage umfunktionierten Rathausplatz, der zahlreiche Infozelte von Parteien und Gruppierungen beherbergt.

Rekorde knacken

Am Ring selbst positionierten sich bereits die ersten Gruppen und Wägen. Es wurde gehämmert, getackert, letzte Plakate wurden angebracht. Manch ein Teilnehmer saß am Grasstreifen neben dem Ring und feilte noch am Outfit - die Regenbogenparade ist bekannt für das schrill-bunte Styling der Teilnehmer. Eine Frauengruppe, ebenfalls in Regenbogenoutfits und Paillettenhüten unterwegs, brachte die Stimmung auf den Punkt: "Jetzt ist es noch ruhig hier. Die Ruhe vor dem Sturm quasi."

Damit mögen sie wohl Recht haben. Denn es gibt heuer so viele Beiträge - dabei handelt es sich um Wägen und um Fußgruppen - wie noch nie. Die Zahl wurde von zuletzt 106 noch auf 107 nach oben korrigiert. Die Veranstalter, die Homosexuellen Initiative Wien (HOSI), rechnet mit bis zu 500.000 Menschen, die sich der Parade anschließen und mit um den Ring ziehen werden. Das wäre ebenfalls ein neuer Rekord.