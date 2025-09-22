Premiere für Bernhard Görg und die geschassten Alt-Politiker
Einen christdemokratischen Politiker, seinen sozialdemokratischen Freund und einen Top-Manager – alle drei im Job ins Aus gedrängt – die sich zu einem Abendessen treffen: Mehr braucht Bernhard Görg nicht, um daraus eine kurzweilige Komödie zu spinnen.
Dass Görg das Geschäft kennt, beweist der Plot, der herrlich real klingt: Alle drei beklagen zwar die Intrigen der eigenen Parteifreunde – versichern einander aber, dass sie ohnehin erst abseits der Politik und Wirtschaft ihr eigentliches Glück gefunden hätten.
Ein Anruf verändert alles
Sei es beim Kochen, in der Flüchtlingsbetreuung oder bei der Beschäftigung mit einer Korallenart. Als plötzlich ein Anruf kommt, verändert sich aber alles ...
Görg, der bis 2001 als Wiener Vizebürgermeister fungierte, ist – das lässt sich schwer leugnen – bis heute ein politischer Kopf. Seit seinem politischen Rückzug verfasst er Theaterstücke und schreibt Bücher, etwa die ebenfalls nicht ganz unpolitischen Wachau-Krimis rund um Chefinspektorin Doris Lenhart.
Am Mittwoch, 24. September, feiert sein Stück „Abserviert“ in der „Freien Bühne Wieden“ als szenische Lesung Premiere. Für die weiteren Aufführungen am 25. und 26. September gibt es noch Restkarten. Infos und Karten unter: freiebuehnewieden.at
