Premiere für Bernhard Görg und die geschassten Alt-Politiker

Einen christdemokratischen Politiker, seinen sozialdemokratischen Freund und einen Top-Manager – alle drei im Job ins Aus gedrängt – die sich zu einem Abendessen treffen: Mehr braucht Bernhard Görg nicht, um daraus eine kurzweilige Komödie zu spinnen.

Dass Görg das Geschäft kennt, beweist der Plot, der herrlich real klingt: Alle drei beklagen zwar die Intrigen der eigenen Parteifreunde – versichern einander aber, dass sie ohnehin erst abseits der Politik und Wirtschaft ihr eigentliches Glück gefunden hätten.

Ein Anruf verändert alles

Sei es beim Kochen, in der Flüchtlingsbetreuung oder bei der Beschäftigung mit einer Korallenart. Als plötzlich ein Anruf kommt, verändert sich aber alles ...