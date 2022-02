Praterstern: Mann soll nach epileptischen Anfall Polizisten bespuckt haben

Am Mittwochabend kam es zu einer Schlägerei in einem Geschäftslokal am Praterstern. Laut Polizei waren bei dem Raufhandel insgesamt acht Personen im Alter von 14 bis 30 Jahren beteiligt.

Vor Ort haben die Beamten einen 28-Jährigen bemerkt, der während der Schlägerei einen epileptischen Anfall erlitten hat. Sofort begannen die Einsatzkräfte mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen, die verständigte Berufsrettung übernahm die weitere notfallmedizinische Versorgung.

Der Österreicher verhielt sich im Rettungswagen zunehmend aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizisten. Während er aus dem Mund blutete, soll er die Beamten bespuckt haben. Die vier bespuckten Polizisten mussten nach der Amtshandlung vorsorglich in ein Spital gebracht werden.

