Polizistin verletzt: Widerstand bei Einsatz in Wien-Meidling

Bei einem Polizeieinsatz in Wien-Meidling wurde am Samstagabend eine Polizistin verletzt. Die Beamtinnen der Polizeidiensthundeeinheit waren zu einer am Gehsteig sitzenden Frau mit Hund gerufen worden, die sich in einem offensichtlich schlechten Allgemeinzustand befand. Auch der Rettungsdienst war vor Ort, um Hilfe zu leisten.