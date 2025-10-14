Polizist bei Festnahme in Favoriten in die Hand gebissen

In der Nacht auf Dienstag brachten Beamte einen 23-jährigen somalischen Staatsangehörigen wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung in den Arrestbereich der Polizeiinspektion Vander-Nüll-Gasse .

Während der erkennungsdienstlichen Behandlung biss der Mann einem Polizisten unvermittelt in die Hand. Der Beamte wurde dabei verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Trotz der Verletzung konnte er seinen Dienst fortsetzen.

Die Ermittlungen zum Vorfall laufen.