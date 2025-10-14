Polizist bei Festnahme in Favoriten in die Hand gebissen
Der Beamte wurde verletzt und musste im Spital behandelt werden. Seinen Dienst setzte er anschließend aber fort.
In der Nacht auf Dienstag brachten Beamte einen 23-jährigen somalischen Staatsangehörigen wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung in den Arrestbereich der Polizeiinspektion Vander-Nüll-Gasse.
Während der erkennungsdienstlichen Behandlung biss der Mann einem Polizisten unvermittelt in die Hand. Der Beamte wurde dabei verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Trotz der Verletzung konnte er seinen Dienst fortsetzen.
Die Ermittlungen zum Vorfall laufen.
