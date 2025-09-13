Wien: Frau biss Türsteher und verletzte Polizisten

In Wien wurden binnen von 24 Stunden Polizeibeamte im Einsatz verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstag.

Der erste Vorfall ereignete sich Donnerstagmittag in der Gudrunstraße in Wien-Favoriten: Dort soll sich ein 33-jähriger Österreicher vor einem Streifenwagen auf die Fahrbahn gelegt und zudem Polizisten mit einem Taschenmesser bedroht haben.