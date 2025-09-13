Wien: Frau biss Türsteher und verletzte Polizisten
In Wien wurden binnen von 24 Stunden Polizeibeamte im Einsatz verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstag.
Der erste Vorfall ereignete sich Donnerstagmittag in der Gudrunstraße in Wien-Favoriten: Dort soll sich ein 33-jähriger Österreicher vor einem Streifenwagen auf die Fahrbahn gelegt und zudem Polizisten mit einem Taschenmesser bedroht haben.
Als er festgenommen werden wurde, soll der Mann einen Beamten leicht verletzt haben. Der Verdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht.
Frau biss Türsteher
Donnerstagnacht rückten Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring zu einem Einsatz in die Ottakringer Straße aus: Eine 40-jährige Deutsche soll einen Türsteher gebissen haben. Die Frau soll schließlich die Beamten beschimpft und angegriffen haben, dabei wurde eine Polizistin leicht verletzt.
