Polizeieinsatz in Wien-Hernals: Schüsse aus Gaspistole

In einer Wohnung in der Ottakringer Straße im 17. Wiener Gemeindebezirk trafen einander am Samstag vier Männer und eine Frau. Dabei sollen ein 35-jähriger Bosnier und eine noch unbekannte männliche Person zwei 36-jährige Männer bedroht und körperlich attackiert haben.

Zudem sollen sie auch mehrmals mit einer Gaspistole auf ein Opfer geschossen haben.

Die WEGA konnte nach der Alarmierung vier Personen in der Wohnung anhalten. Eine Person flüchtete bereits vor dem Eintreffen der Polizei.

Ein Opfer musste aufgrund mehrerer leichter Verletzungen ins Spital gebracht werden. Der 35-jährige Tatverdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht.