Polizeidiensthundeführer gewinnt mit "Defcon" bei World-Police-Games

Profisport-Karriere

Der Inspektor holte sich wohl unter anderem auch den Sieg, da er auf eine lange Profisport-Karriere zurückblickt. Daniel nahm etwa bei den Olympischen Spielen in London teil und belegte in den vergangenen Jahren auch mehrere Top Ten Platzierungen bei Welt- und Europameisterschaften. Ein Schlüsselbeinbruch nach einem Reitunfall 2013 sowie ein Knöchelbruch warfen Daniel in seiner Sport-Karriere dann aber zurück. Im nationalen Bereich war Daniel 11-mal österreichischer Staatsmeister im Modernen Fünfkampf, davon von 2003 bis 2012 durchgehend.