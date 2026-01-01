Wien

Wiener Polizei rettet Familie vor eisiger Silvesternacht

Polizeischild bei Nacht.
Beamte organisierten nach einer Panne an der Wiener Nordrand-Schnellstraße ein Hotelzimmer für die frierenden Pkw-Insassen.
01.01.26, 14:02
Eine fünfköpfige Familie ist nach einer Pkw-Panne in Wien-Donaustadt wohl vor einer frostigen Silvesternacht bewahrt worden. Beamte der Landesverkehrsabteilung registrierten das Fahrzeug, das nach einem technischen Defekt plötzlich zum Stillstand gekommen war, im Bereich der Wiener Nordrand Schnellstraße (S2) auf der Höhe der Ausfahrt Hermann-Gebauer-Straße.

Weiterfahrt nach Panne nicht möglich

Im Wagen, dessen Scheiben innen und außen bereits vereist waren, fanden sie dann die frierenden Insassen vor. Für ein erstes Aufwärmen wurde die Familie prompt in den Funkwagen gebracht. Sie war in Richtung Tschechien unterwegs gewesen und das bereits seit 20 Stunden, ehe der Pkw den Dienst quittierte, berichtete die Landespolizeidirektion am Donnerstag.

Nachdem ein Weiterfahren aber nicht mehr möglich war, suchten die Beamten ein freies Hotelzimmer und brachten die Familie dorthin. "Die drei Kinder der Familie im Alter von sechs bis zwölf Jahren zeigten sich trotz der Kälte und der misslichen Lage sehr erfreut über die Hilfe samt Mitfahrt in einem richtigen Polizeiauto", lautete die Bilanz der Exekutive.

