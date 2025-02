Stichverletzungen im Gesicht: Mann in Floridsdorf in Haus gezerrt

Die Polizei ist am Mittwoch von einem Zeugen alarmiert worden, da dieser beobachtet hatte, wie ein Mann eine offenbar verletzte Person in ein Einfamilienhaus in Wien-Floridsdorf zerrte.

Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und in einer Zelle in der Polizeiinspektion Hermann-Bahr-Straße untergebracht, wo er umgehend einschlief. Da die Einvernahme aufgrund der augenscheinlichen Alkoholisierung nicht möglich war, wurde der Mann über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freien Fuß gesetzt - was aber gar nicht so einfach war: Der schlaftrunkene Pole weigerte sich nämlich, die Zelle zu verlassen, "weshalb er unter Anwendung von Körperkraft hinausgebracht werden musste", wie es in einer Aussendung der Polizei hieß. Dann trat er auch noch gegen die Tür der Sicherheitsschleuse und suchte anschließend doch noch das Weite.