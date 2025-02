Betrug: 54-Jähriger täuscht in Wien Überfall auf sich selbst vor

Ein 54-Jähriger hat am Montag bei der Polizeiinspektion Wagramer Straße in Wien-Donaustadt Anzeige erstattet und vorgetäuscht, Opfer eines Überfalls geworden zu sein. Im Zuge der Ermittlungen durch das Landeskriminalamt wurden die Beamten jedoch skeptisch und ließen den Mann einen Tag später erneut einvernehmen.

Angeblich mit Messer bedroht

Der Österreicher hatte den Beamten am Montag den angeblichen Überfall geschildert. Demnach sei er auf dem Weg zur Arbeit auf der Wagramer Straße von zwei Unbekannten angesprochen, mit einem Messer bedroht und letztlich zur Herausgabe seiner Wertsachen genötigt worden.

Er habe den beiden Männern seinen Rucksack, in dem sich hochpreisige Elektronikgeräte befunden hätten sowie eine Tasche mit teurem Elektrowerkzeug ausgehändigt. Mit der Beute seien die Täter daraufhin in einem dunklen Fahrzeug in unbekannte Richtung geflüchtet, so seine Angaben.