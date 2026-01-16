Nach Überfall: Laptop-Räuber stellt Diebesgut erneut online

Ein 27-Jähriger dürfte der Wiener Polizei wohl nicht als kriminelles Superhirn in Erinnerung bleiben: Der Österreicher hatte vorgegeben, einen auf einer Onlineplattform angebotenen Laptop kaufen zu wollen, sein Opfer jedoch am Mittwoch beim vereinbarten Treffen in Döbling niedergeschlagen und beraubt.

Schon am nächsten Tag bot er den PC auf der gleichen Plattform an - und wurde am Donnerstag festgenommen, berichtete die Exekutive am Freitag.