Nach Überfall: Laptop-Räuber stellt Diebesgut erneut online

Ein Polizist mit österreichischem Wappen steht vor einem Einsatzfahrzeug mit rotem und blauem Streifen.
Der Dieb bot den Rechner auf derselben Plattform angeboten, über die er sein Opfer zuvor kontaktiert hatte.
16.01.26, 12:41

Ein 27-Jähriger dürfte der Wiener Polizei wohl nicht als kriminelles Superhirn in Erinnerung bleiben: Der Österreicher hatte vorgegeben, einen auf einer Onlineplattform angebotenen Laptop kaufen zu wollen, sein Opfer jedoch am Mittwoch beim vereinbarten Treffen in Döbling niedergeschlagen und beraubt. 

Schon am nächsten Tag bot er den PC auf der gleichen Plattform an - und wurde am Donnerstag festgenommen, berichtete die Exekutive am Freitag.

Diebesgut erneut online entdeckt

Bei dem vermeintlichen Verkauf wurde das Opfer so schwer verletzt, dass er von der Rettung in ein Spital gebracht werden musste. Am nächsten Tag entdeckte er sein Eigentum online wieder und informierte die Polizei. 

Die Beamten nahmen den 27-Jährigen am Donnerstagabend im Bereich des Hauptbahnhofs fest. Aufgrund Rechnung und Seriennummer konnte der Laptop seinem rechtmäßigen Besitzer zugeordnet und zurückgegeben werden.

Agenturen  | 

