Wien: Autofahrer half Polizei bei Verfolgung von Verdächtigem

Um einen Flüchtenden zu stoppen, hat eine Polizistin am Montagabend in Wien-Wieden einen Autofahrer um Hilfe gebeten. Der Mann ließ die Beamtin in seinen Wagen steigen und setzte mit ihr die Verfolgung fort, bis sie wieder aus dem Pkw sprang. Kurze Zeit später wurde der verdächtige 25-Jährige festgenommen, nachdem er sich zwischen geparkten Fahrzeugen versteckt hatte. Er war geflüchtet, weil er wegen Diebstahls per Haftbefehl gesucht wurde.

Beamte der Polizeiinspektion Deutschmeisterplatz beobachteten gegen 20.45 Uhr in der Prinz-Eugen-Straße auf der Wieden einen Pkw-Lenker, der seinen Wagen immer wieder stark beschleunigte. Deshalb beschlossen sie, den Mann zu kontrollieren. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich beschleunigte der Autofahrer aber erneut stark und flüchtete in Richtung Landstraßer Gürtel, wobei er mehrere rote Ampeln ignorierte.