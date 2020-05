Polizei sucht Juwelierräuber mit Phantombild

Vom Juwelier-Räuber, der Montag vor einer Woche in der Hernalser Hauptstraße in Wien den Geschäftsinhaber mit der Faust und mit einem Elektroschocker attackiert hatte, fehlt weiterhin jede Spur. Die Polizei hat nun ein Phantombild des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Hinweise werden vertraulich behandelt und an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01 31310 DW 33800 (Journaldienst) erbeten.

Der unbekannte Räuber hatte am 2. September kurz nach 16 Uhr das Juweliergeschäft von Michael Kub betreten. Ohne Worte attackierte er sofort den 60-jährigen Geschäftsinhaber und schlug ihm mit der Faust mehrfach ins Gesicht. Anschließend setzte er sein Opfer mit einem Elektroschocker außer Gefecht. Danach fesselte der etwa 170 Zentimeter große Täter den Geschäftsbesitzer und holte Schmuckstücke und das gesamte Bargeld aus dem Tresor. Dem Vernehmen nach soll die Beute laut Ermittlern einen sechsstelligen Betrag ausmachen.