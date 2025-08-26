Wiener Halskettenräuber: Polizei sucht nach weiteren Opfern

Die Wiener Polizei sucht nach weiteren Opfern eines Serienräubers von Halsketten. Der 24-jährige kroatische Staatsangehörige war Anfang August festgenommen worden. Bisher konnten die Ermittler dem Kroaten drei Überfälle in der Leopoldstadt , in Favoriten und in Simmering zuordnen. Sie gehen aber davon aus, dass es viel mehr Opfer gibt, weil bei ihm Schmuckstücke gefunden wurden, die noch nicht zugeordnet werden konnten, hieß es am Dienstag.

Am 5. August riss er einer jungen Mutter, die gerade mit dem Kinderwagen unterwegs war, eine Halskette runter. Kurz darauf wurde er von einer Polizeistreife angehalten und festgenommen. Seitdem laufen umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Mitte.

Die Wiener Polizei ersucht daher über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung des Bildes des Tatverdächtigen sowie der aufgefundenen nicht zuordenbaren Halsketten und Schmuckstücke. Mögliche Opfer weiterer derartiger Raubdelikte oder Personen, die sachdienliche Hinweise (auch anonym) geben können, werden gebeten, sich mit dem Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-43224 oder 01-31310-43800 in Verbindung zu setzen.