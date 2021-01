Polizei löst Corona-Party in Wien-Favoriten auf

Das Stadtpolizeikommando Favoriten wurde am Montag gegen 22 Uhr in die Davidgasse gerufen, da sich Anrainer über Lärm aus einem Mietapartment beschwerten. Die Polizisten klopften mehrmals an der Tür, durch welche Partylärm gedrungen sein soll.

Die Jugendlichen öffneten dann doch die Tür des eigens angemieteten Apartments. Neun Jugendliche im Alter zischen 15 und 16 Jahren sollen laut Polizei in der Wohnung gefeiert haben. "Es wurde weder ein Mund-Nasen-Schutz getragen, noch der Mindestabstand eingehalten", heißt es von der Exekutive.

Alle anwesenden Personen wurden gemäß dem Covid-19 Maßnahmengesetz angezeigt. Die Jugendlichen verließen im Anschluss die Wohnung.

