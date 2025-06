Polizei fand Mann mit Bauchstichverletzungen in Wien

Bei ihrem Streifendienst sind Beamtinnen und Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling am Donnerstagmorgen in der Martinstraße in Wien-Währing auf einen stark blutenden Mann mit Stichverletzungen im Bauch aufmerksam geworden. Die Polizisten leisteten umgehend Erste Hilfe, ehe der Verletzte vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Lebensgefahr bestand keine, wie es seitens der Polizei gegenüber der APA hieß.