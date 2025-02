Polizei sucht nach weiteren Opfern von Amateurchirurg in Wien

Nach einer völlig missglückten illegalen Schönheitsoperation in einer Wiener Wohnung vergangene Woche sucht die Polizei weitere Opfer . Der Zeugenaufruf wurde im Zuge des Ermittlungsverfahrens in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Wien gestartet, wie die Polizei der APA am Donnerstag mitteilte.

Das Landeskriminalamt Außenstelle Ost ermittelt zu dem vermeintlichen Arzt, der in der Wassergasse unerlaubterweise Operationen durchführte. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in einer Justizanstalt.

Dramatische Szenen bei illegaler Kinnstraffung

Vergangene Woche war eine 58-Jährige bei einem Eingriff von dem Mann schwer verletzt worden. Die Frau war in die Wohnung zu dem 35-Jährigen gekommen, um sich dort das Kinn straffen zu lassen. Laut Landespolizeidirektion musste sie in lebensbedrohlichem Zustand in ein Spital eingeliefert und notoperiert werden. Der Mann wurde wegen schwerer Körperverletzung festgenommen. Die betroffene Frau soll gute Kontakte in der Kosmetik-Szene haben und auf einer Party von Freundinnen von den Dienstleistungen des Mannes erfahren haben, hieß es von der Polizei.