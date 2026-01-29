Planquadrat in Wien: Schwarzarbeit und technische Mängel aufgedeckt

20 Stunden lang - von Montag auf Dienstag - war das Stadtpolizeikommando Döbling bei einem Planquadrat Verkehrssündern in Wien auf der Spur. Die Bilanz fiel beachtlich aus: 93 Anzeigen im Verkehrsbereich, fünf Kennzeichenabnahmen, 18 Identitätsfeststellungen sowie zwei Festnahmen nach fremdenrechtlichen Bestimmungen.

Nachdem die Polizei einen Lkw anhielt, stellten die Beamten fest, dass zwei der Insassen Schwarzarbeit geleistet haben.

Darüber hinaus soll der Lenker des Fahrzeugs, ein 26-jähriger Rumäne, ein Aufenthaltsverbot haben. Er wurde deshalb festgenommen.

Kennzeichen abgenommen

Das Fahrzeug selbst wies erhebliche technische Mängel auf: Im Innenraum des Fahrzeugs wurde eine zweite Sitzreihe ohne Sicherheitsgurte gebaut. Die Kennzeichen es LKW wurden aufgrund der Mängel vorläufig abgenommen.