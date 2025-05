Pfefferspray-Attacke nach Diebstahlverdacht: Filialleiter in Wien verletzt

Ein Filialleiter eines Lebensmittelgeschäfts am Rennweg in Wien-Landstraße wurde am Mittwochvormittag Opfer einer Pfefferspray-Attacke. Der Vorfall ereignete sich gegen 11:30 Uhr, als der Filialleiter eine Person nach dem Passieren des Kassenbereichs anhalten wollte. Nach Angaben der Polizei soll der Verdächtige daraufhin ein Pfefferspray gezogen und es dem Mitarbeiter ins Gesicht gesprüht haben, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete.