Peter Handke: Volkshochschule Hietzing sucht Dichter-Double

Bewerber mögen "in den Spiegel schauen, den Dreitagesbart und die Haarpracht prüfen und die Brille zurechtrücken", heißt es in der Ausschreibung. Damit der am 19. November tagenden "unabhängigen Jury" aussagekräftige Bewerbungsunterlagen vorliegen, möge man sich mit Foto bewerben. "Welchen Pass bzw. Staatsbürgerschaft Du besitzt ist für uns ohne Belang. Hauptsache die Qualität passt."

Bewerbungen per Facebook oder per Email an robert.streibel@vhs.at