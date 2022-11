Aus heiterem Himmel soll eine 73-Jährige am Montagnachmittag mit einem Messer in der Hand eine Nachbarin im Innenhof einer Wohnanlage in Wien-Mariahilf mit dem Tod bedroht haben.

Das 41-jährige Opfer flüchtete sich daraufhin in seine Wohnung und verständigte die Polizei. Das Messer wurde sichergestellt, die 73-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Der Drohung sei kein Streit oder Ähnliches vorangegangen, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst am Dienstag.