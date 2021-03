Passanten entdecken militärische Rauchbombe: Polizei sperrt Straße

In der Haindlgasse in Wien-Simmering entdeckten Passanten am Mittwoch gegen 16.30 Uhr einen verdächtigen Gegenstand und alarmierten das Stadtpolizeikommando Simmering. Die Beamten sperrten den Bereich um den Fundort ab und verständigten ein "sprengstoffkundiges Organ" (SKO) der Polizei.

Der sprengstoffkundige Polizist stellte fest, dass es sich bei dem Gegenstand um einen militärischen pyrotechnischen Gegenstand handelt. Es dürfte sich also um eine Art Rauchbombe handeln. Der Beamte transportierte das Kriegsmaterial ab.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: