Partyspiel endet tödlich: 20-Jährige aus 4. Stock gestürzt

In der Nacht auf Sonntag kostete Leichtsinn einer Frau in Floridsdorf das Leben. Die Polizei war gegen 1.40 Uhr in ein Mehrparteienhaus alarmiert worden. Dort war eine 20-Jährige vom Balkon gestürtzt. Trotz Reanimationsmaßnahmen erlag die Frau noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Zuvor hatte sich die 20-Jährige mit drei Freunden, einer ebenfalls 20-Jährigen Frau und zwei Männern (20, 21), in der Wohnung befunden. Im Zuge eines Spiels soll die Frau dann versucht haben, von dem einen Balkon auf den benachbarten Balkon zu gelangen und sei dabei abgestürzt.

Durch die Polizisten wurde das Kriseninterventionsteam verständigt, welche die drei Freunde vor Ort betreute. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, führt die Ermittlungen.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter