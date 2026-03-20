Zu viele Autos, zu wenig Platz in Jedlesee

Endloses Parkplatzsuchen prägt für viele Bewohner des 21. Bezirks den Alltag – besonders am Abend, wenn sie nach Hause kommen. Betroffen ist vor allem das Gebiet rund um den Karl-Seitz-Hof in Jedlesee.

Das Modell sieht vor, dass bis zu 30 Prozent der Stellplätze im betroffenen Gebiet rund um die Uhr ausschließlich für Fahrzeuge mit Floridsdorfer Parkpickerl reserviert werden.

Auslastungserhebung muss durchgeführt werden

Bevor dieser Vorschlag umgesetzt werden kann, muss jedoch die zuständige Verkehrsbehörde MA 46 eine Auslastungserhebung durchführen. Voraussetzung dafür ist, dass bei den Zählungen mindestens 90 Prozent des verfügbaren Parkraums belegt sind. Wird dieser Wert erreicht oder überschritten, könnten Teile der Stellplätze künftig exklusiv für Anrainer reserviert werden. Nach einer Einführungsphase ist zudem eine Evaluierung nach einem Jahr vorgesehen.