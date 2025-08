Panierte Pizza: Schnitzel-Institution Figlmüller eröffnet "Figoletta"

Bei Figlmüller bezeichnet man sich selbstbewusst als die „Heimat des Schnitzels“. Das Restaurant in der Wollzeile besteht seit 120 Jahren, das Schnitzel ist weltberühmt. Weicht man vom Original ab, ist die Aufregung also entsprechend groß – etwa, als man ein veganes Schnitzel in die Karte aufnahm.

Nachdem die Figlmüller-Gruppe bei „Brioche und Brösel“ österreichische Klassiker bereits in Burgerform serviert, kündigt man für Mitte August die Eröffnung der Pizzeria „Figoletta“ in der Rotenturmstraße 11 an.