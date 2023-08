Ozonwarnung für Nordostösterreich: So verhalten Sie sich richtig

Am Mittwoch wurde im Ozonüberwachungsgebiet 1, Nordostösterreich an der Messstelle in Schwechat eine Ozonkonzentration größer als 180 µg/m³ als Einstundenmittelwert gemessen. Damit wurde die Informationsschwelle gemäß des Ozongesetzes überschritten. Es ist zu erwarten, dass diese Ozonkonzentrationen heute ähnlich hoch bleiben und die Informationsschwelle damit weiterhin überschritten wird.

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen

Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen. Der normale Aufenthalt im Freien, wie ein Spaziergang, baden oder ein Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich. Diese sollten sich aber besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren. Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich.

➤ Mehr lesen: Ein Toter, Hunderte Infektionen: Salmonellen im Hühner-Kebab

Auf Auto verzichten

Aufgrund der erhöhten Ozonbelastung ersucht die Wiener Umweltschutzabteilung, auf nicht unbedingt notwendige Autofahrten zu verzichten und öffentliche Verkehrsmittel zu benützen.

Detaillierte Informationen über die aktuelle Höhe der Belastung an den einzelnen Messstellen sind im auf der Homepage des Umweltbundesamtes zu finden.