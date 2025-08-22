Mann widersetzte sich Abholung: Zwei verletzte Polizisten

Bei einer geplanten Vorführung vor Gericht kam es am Mittwochmorgen in Ottakring zu einem Zwischenfall. Ein 45-jähriger serbischer Staatsangehöriger soll Widerstand geleistet und zwei Polizeibeamte verletzt haben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.

Eskalation an der Wohnungstür

Laut Polizeibericht suchten Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring den 45-Jährigen am 20. August gegen 7 Uhr morgens an seiner Wohnadresse auf. Der Mann öffnete zwar die Tür, soll sich jedoch von Beginn an uneinsichtig gezeigt haben. Trotz mehrmaliger Aufforderung soll er sich geweigert haben, mit den Beamten mitzukommen. Die Situation eskalierte offenbar, als der Tatverdächtige versuchte, den Beamten die Wohnungstür vor der Nase zuzuschlagen. Als sich einer der Polizisten in den Türrahmen stellte, soll er umgehend von dem 45-Jährigen attackiert worden sein.

Anzeige auf freiem Fuß

Die Beamten gaben an, "enorme Körperkraft" benötigt zu haben, da der Verdächtige mutmaßlich immer wieder auf sie losging. Nach der vorläufigen Festnahme wurde der Mann dem Gericht vorgeführt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er schließlich auf freiem Fuß angezeigt. Bei dem Vorfall wurden zwei Beamte verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.