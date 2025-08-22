Mann wirft Gegenstände vom Balkon: Polizist bei Einsatz verletzt

Ein 45-jähriger österreichischer Staatsbürger sorgte gestern Vormittag in Wien-Landstraße für Aufregung. Laut Polizeibericht soll der Mann gegen 9.45 Uhr mehrere Gegenstände von seinem Balkon auf die Straße geworfen haben. Als die alarmierten Beamten am Einsatzort eintrafen, fanden sie einen zerbrochenen Blumentopf und einen kleinen Metalltisch auf der Fahrbahn vor.

Eskalation bei Polizeieinsatz

Nach mehrmaligem Klopfen öffnete der Verdächtige den Polizisten die Wohnungstür. Während der anschließenden Befragung soll der Mann zunehmend aggressiv reagiert haben. Der Situation eskalierte, als der 45-Jährige die Beamten unvermittelt attackiert haben soll. Der mutmaßliche Täter soll mit den Füßen getreten und dabei einen Polizisten verletzt haben, der daraufhin seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.

Der Tatverdächtige wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die vorläufige Festnahme des 45-Jährigen. Nach seinem Krankenhausaufenthalt soll er in eine Justizanstalt überstellt werden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Vorfalls dauern an.