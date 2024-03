Warum im Wiener Museum ein Riesenei Rätsel aufgibt

Hans-Martin Berg nimmt das Riesenei in beide Hände und hebt es in die Luft. 30 mal 20 Zentimeter misst es, 130 Hühnereier passen hinein – zumindest theoretisch. Denn ausprobieren will das niemand. Der Elefantenvogel legte es vor Hunderten Jahren in Ostafrika, vor Hunderten Jahren starb er auch aus.

Das Ei ist im Naturhistorischen Museum in Wien aufbewahrt, katalogisiert und nummeriert. Ein Museumsmitarbeiter hat die Karteikarte einst fein säuberlich beschriftet. Der Leiter der Vogelsammlung setzt es vorsichtig wieder ab. Es gibt nur ein einziges Exemplar in der großen Ei-Sammlung des Museums, die 1793 begründet wurde. Forscher und Sammler haben etwa 12.000 Eier verschiedenster Vögel zusammengetragen. Und das muss man sich einmal vorstellen, fast alle bis auf die Kleinsten ausgeblasen, um sie haltbar zu machen. Sie lagern in Kartons, weich gebettet.

Watte umhüllt auch das winzigste Objekt. Es stammt von einem Kolibri aus Kalifornien. Die Veilchenkopfelfe legte das sechs Millimeter kleine Ei, das zarter ist als eine Erbse und ausschaut wie ein Tic Tac. Aus dieser winzigen Hülle schlüpft in freier Natur Leben. Die Nummer 13.845 gehört diesem Exemplar.