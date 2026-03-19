Heuer sind es 230 Marktstände an fünf verschiedenen Standorten in Wien. Die Ostermärkte laden auch 2026 mit allerlei Kreativem ein, den Osterbaum individuell zu schmücken. Darüber hinaus sorgen 47 Gastronomiestände für Verköstigung mit bunt gefärbten Ostereiern und anderen Köstlichkeiten. Insgesamt fünf Märkte warten in der Bundeshauptstadt auf die Besucherinnen und Besucher. Der Eintritt ist jeweils frei.

Die Ostermärkte 2026: 35. Altwiener Ostermarkt

Wien 1, Freyung vor dem Schottenstift

vom 20.03.2026 bis 06.04.2026, täglich von 10:00 bis 20:00 Uhr

am 29.03.2026 von 09:00 bis 20:00 Uhr

Marktstände: 45 Ostermarkt Am Hof

Wien 1, Am Hof

vom 20.3 bis 6.4.2026,

Montag - Donnerstag von 11:00 bis 10:00 Uhr, Freitag, Samstag und Sonntag von 10:00 bis 20:00 Uhr

Marktstände: 76 Ostermarkt Schloss Schönbrunn

Wien 13, Ehrenhof vor dem Schloss Schönbrunn

vom 25.03.2026 bis 19.04.2026, täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr

Marktstände: 88 Ostermarkt - Kalvarienbergfest

Wien 17, St. Bartholomäus-Platz/Kalvarienberggasse

vom 19.03.2026 bis 05.04.2026,

Montag - Freitag von 14:00 bis 19:00 Uhr, Samstag - Sonntag von 11:00 bis 19:00 Uhr

Marktstände: 10 Ostermarkt Floridsdorf

Wien 21, Franz-Jonas-Platz

vom 26.02.2026 bis 05.04.2026, täglich von 09:00 bis 20:00 Uhr

Marktstände: 11

Marktamts-Osterhase auf Märkten unterwegs Darüber hinaus schickt das Marktamt den Osterhasen aus, um vor allem die kleinen Besucher der Wiener Detailmärkte mit Süßigkeiten zu erfreuen. Termine:

1.4.2026, 09:30-10:30 Uhr, Viktor-Adler-Markt

11:00-12:00 Uhr, Rochusmarkt

13:30-14:30 Uhr Volkertmarkt

2.4.2026, 09:30-10:30 Uhr, Meidlinger Markt

11:00-12:00 Uhr Brunnenmarkt

3.4.2026, 09:30-10:30 Uhr Floridsdorfer Markt

11:00-12:00 Uhr Naschmarkt und Marktraum