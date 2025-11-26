Ordens-Vorsitzende will sich besser mit Diözesen vernetzen

Österreichs Ordensgemeinschaften wollen sich besser mit den Diözesen vernetzen. Es gebe "beiderseitiges Interesse, mehr zusammenzuarbeiten", sagte die neue Vorsitzende der Österreichischen Ordenskonferenz, Franziska Madl, im APA-Interview. Ein Zusammentreffen soll es bei der Sommervollversammlung der Bischofskonferenz im Juni geben. Im Fall der drei Nonnen, die in das leer stehende Kloster Goldenstein bei Salzburg zurückgekehrt sind, werde weiter nach einer Lösung gesucht. Die Priorin von den Dominikanerinnen Wien-Hacking war am Montag als erste Frau zur Vorsitzenden der Ordenskonferenz gewählt worden. Davor war sie bereits stellvertretende Vorsitzende. "Ich habe eine sehr starke Unterstützung gespürt", berichtet sie. Ihr Stellvertreter ist Propst Anton Höslinger aus dem Stift Klosterneuburg. Ob eine weibliche Leitung einen Unterschied macht, kann Madl noch nicht sagen. "Unser Ziel ist ja nicht, den Unterschied zu betonen, sondern gemeinsam unterwegs zu sein." Gemeinsamkeiten mit Diözesen Zu ihren künftigen Prioritäten zählt Madl auch die verstärkte Zusammenarbeit mit der Bischofskonferenz, denn: "Was einen Bischof, eine Diözese beschäftigt, beschäftigt auch die eine oder andere Ordensgemeinschaft." Aufgabenfelder gebe es etliche, "ob es Themen des Opferschutzes sind, Pflege, Altersversorgung, Sorge um die jüngeren Mitglieder und die Ausbildung". Ein gemeinsames Anliegen mit den Diözesen sei auch der Umgang mit Künstlicher Intelligenz, insbesondere damit verbundene ethische Fragen.

Aber auch die kleiner werdenden Gemeinschaften bleiben als Herausforderung erhalten. "Verändert hat sich personell sehr viel", meint Madl zu den personellen Entwicklungen. "Ich bin 2001 eingetreten, da waren in meiner Gemeinschaft 38 Schwestern, jetzt sind wir neun." In den großen Gemeinschaften sei dieser personelle Rückgang natürlich deutlich spürbar. Wobei für sie Qualität vor Quantität gehe."Um ein sinnvolles, gutes Ordensleben zu führen, braucht es, wenn es hart auf hart kommt, zwei, drei Leute." "Überrascht" von Causa Goldenstein Vor der Generalversammlung thematisiert hat die neue Ordens-Vorsitzende auch den Fall der drei betagten Schwestern in Goldenstein. "Überrascht war ich persönlich von dem Ausmaß, das das Ganze angenommen hat", meint sie zur Entwicklung, die sie auch "mit Sorge erfüllt". Die Causa habe sich "hochgeschaukelt, nämlich zum Schaden aller Beteiligten und auch zum Schaden der Schwestern". Weiterhin gebe es intensive Bemühungen, eine gute Lösung für die Schwestern zu finden.