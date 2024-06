Opferschutzzentrum: Betrieb wird auf unbestimmte Zeit verlängert

Zu diesen Hochrisiko-Akten zählt vor allem häusliche Gewalt . Die geschulten Polizisten des Opferschutzzentrums erstellen bei solchen Fällen Gefährdungsanalysen auf wissenschaftlicher Grundlage, nehmen an Fallkonferenzen teil, tauschen sich mit Partnerorganisationen wie dem Wiener Gewaltschutzzentrum und der Präventionsstelle Neustart aus und stehen in engem Kontakt mit Opfern als auch Tätern. Jeder Hochrisiko-Gefährder müsse nach Gewalttaten binnen weniger Tage zu einer verpflichtenden Präventionsberatung bei Neustart kommen.

Von 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024 wurden 364 Hochrisiko-Akte durch die 15 Mitarbeiter des Opferschutzzentrums bearbeitet. Pro Monat sind das im Schnitt 61 Fälle. In den Monaten April und Mai haben sich diese Zahlen, laut Wiener Polizei, so fortgesetzt.

Wegen Bürokratie "Probebetrieb"

Der erstmalige Probebetrieb wird jetzt auf unbestimmte Zeit verlängert. Man spreche immer noch von einem Probebetrieb, da "eine Implementierung in den Regelbetrieb ein administrativer Prozess" sei, der viel Zeit in Anspruch nimmt. Bei dem Wort soll es sich aber nur um Formalität handeln, so die Landespolizei.

Ob die Möglichkeit besteht, das Projekt auf Bundeseben zu erweitern, konnte die Polizei nicht beantworten.