ÖVP will Corneliusstiege in "Swifties-Stiege" umbenennen

Bei der "Cornelia Street" in Swifts Album geht es allerdings nicht um die kleine Gasse im sechsten Wiener Gemeindebezirk, sondern eine Straße in New York. Nach Absage der Konzerte Anfang August aufgrund des vereitelten Terroranschlags versammelten sich Hunderte "Swifties", also Fans der Sängerin, in Mariahilf, um gemeinsam zu feiern.