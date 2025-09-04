Wiener ÖVP: Parteigremien nominierten Figl-Stellvertreter

Die Wiener ÖVP hat weitere personelle Weichenstellungen vorgenommen: Als Stellvertreterinnen und Stellvertreter des designierten Landesparteiobmanns Markus Figl wurden in einer Gremiensitzung am Donnerstag Elisabeth Olischar , Daniel Resch und Johanna Zinkl nominiert. Das teilte die Partei am Donnerstagabend mit. Offiziell gewählt wird Figl und sein Team bei einem türkisen Landesparteitag am 27. September.

Präsidium verkleinert

Das Präsidium der Stadt-VP wird somit deutlich verkleinert. Unter dem bisherigen Obmann Karl Mahrer fungierten Klubchef Harald Zierfuß, die Gemeinderätinnen Olischar, Caroline Hungerländer und Ingrid Korosec sowie die Wirtschaftsbund-Vertreterin Margarete Kriz-Zwittkovits als Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter. Mahrer war nach der Niederlage bei der Wien-Wahl im April, bei der die ÖVP wieder unter die Zehn-Prozent-Marke rutschte, zurückgetreten.

In weiterer Folge ritterten City-Bezirkschef Figl und der Döblinger Bezirksvorsteher Daniel Resch um das Amt des Parteichefs. Figl konnte sich in einer stundenlangen Sitzung am Tag nach der Wahl mit knapper Mehrheit durchsetzen.