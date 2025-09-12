Wie ÖVP und SPÖ die Wiener auf Instagram für dumm verkaufen

„SPÖ und Neos können im Rathaus nicht wirtschaften – und die Bezirke sollen es ausbaden.“ Mit diesem Slogan wendet sich Wiens ÖVP-Chef Markus Figl derzeit auf Instagram an die Wienerinnen und Wiener. Grund ist die Ankündigung der Stadtregierung, die Bezirksbudgets auf dem Stand von 2025 einzufrieren. Figl ist ein mutiger Mann. Nicht, weil er sich mit Rot-Pink anlegt. Sondern weil seine ÖVP in der vergangenen türkis-grünen Bundesregierung, in der sie Kanzler und Finanzminister stellte, im Vorjahr ein Budgetloch von 12 Milliarden Euro hinterlassen hat. In Anlehnung an Figl muss man also sagen: Die ÖVP kann im Bund nicht wirtschaften – und wir alle sollen es ausbaden. Derzeit trifft es etwa Pensionisten und Beamte.

Der Einwand, dass Figl mit der Bundes-ÖVP nichts zu tun habe, greift übrigens zu kurz: Er ist Mitglied des Bundesparteivorstands. Dass er solche Gremien und ihre Mitglieder für wichtig und einflussreich hält, zeigt sich daran, dass er sein eigenes Wiener Parteipräsidium gerade trotz interner Widerstände umbesetzt.

Übrigens: Das ÖVP-Posting gibt es in mehreren Bezirks-Varianten, auf denen die jeweiligen ÖVP-Bezirkschefs mit Figl abgebildet sind. Aber (noch?) nicht alle Bezirke haben den Slogan veröffentlicht. Vor allem jene Bezirkschefs, die zugleich im Bund im Nationalrat sitzen, zieren sich. Wer im Glashaus sitzt... Die Öffi-Preise schönrechnen Apropos Instagram: Für dumm verkaufen wollen uns dort auch die Wiener Linien, die die von der SPÖ verkündete Preiserhöhung beim Jahresticket schönrechnen wollen. Sie vergleichen in einem Posting Wien (461 Euro) mit München (684 Euro) und Brüssel (550 Euro). Ein Vergleich, der hinkt.