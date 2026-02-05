Unerlaubt: ÖVP-Direktor lud Kreml-Medien in Schule
Christian Klar ist in der Bildungsdebatte kein Unbekannter: Er ist ÖVP-Politiker, Schuldirektor in Floridsdorf und regelmäßig Gast in Medien – vor allem, wenn es um den Islam im Allgemeinen und die Kopftuchdebatte im Speziellen geht.
Mit seinen streitbaren Positionen und zwei Büchern (zuletzt auch im KURIER rezensiert: „Wie retten wir die Zukunft unserer Kinder“) hat sich Klar einen Namen gemacht.
Sein Sendungsbewusstsein macht auch vor russischem Staatsfernsehen nicht Halt: Wie der Falter berichtet, war der russische TV-Sender Rossija 1 bereits zwei Mal zu Gast in Klars Schule in Floridsdorf, um ihn zu interviewen. Zuletzt im Jänner. Klar selbst bestätigt laut Falter die Besuche.
Kreml-treuer Sender
Rossija 1 zählt zu jenen Kreml-treuen Sendern, die auch rund um den Ukraine-Krieg Wladimir Putins Propaganda verbreiten. Im Zuge der Interviews soll das TV-Team auch mit Schülern gesprochen haben: Wie der Falter berichtet, baten die Journalisten am Schulgang um Fotos von Klar mit den Schülern.
Klar habe zugestimmt – unter der Bedingung, dass die Bilder nur verpixelt veröffentlicht werden. Zudem soll das TV-Team direkt mit Kindern gesprochen haben – darunter mit ukrainischen Flüchtlingen. Man habe ihm, so Klar, garantiert, dass nicht über den Krieg gesprochen werde. Überprüfen konnte Klar das nicht; er spricht weder Russisch noch Ukrainisch.
Medienbesuche verboten
Pikant: Derartige Schulbesuche sind verboten – es sei denn, die Wiener Bildungsdirektion genehmigt sie. Und genau das kann man dort nicht bestätigen: „Anhand unserer Dokumentationen lässt nichts auf eine Genehmigung schließen“, heißt es auf KURIER-Anfrage.
„Eine Freigabe für ein Interview mit dem angeführten russischen Medium hätte eine vertiefte Prüfung erfordert und wäre zu keinem der genannten Zeitpunkte erteilt worden.“ Wie es weitergeht und ob Klar mit Konsequenzen rechnen muss? „Aktuell werden entsprechende Maßnahmen vorbereitet.“
