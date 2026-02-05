Unerlaubt: ÖVP-Direktor lud Kreml-Medien in Schule

Christian Klar ist in der Bildungsdebatte kein Unbekannter: Er ist ÖVP-Politiker, Schuldirektor in Floridsdorf und regelmäßig Gast in Medien – vor allem, wenn es um den Islam im Allgemeinen und die Kopftuchdebatte im Speziellen geht.

Mit seinen streitbaren Positionen und zwei Büchern (zuletzt auch im KURIER rezensiert: „Wie retten wir die Zukunft unserer Kinder“) hat sich Klar einen Namen gemacht.

Sein Sendungsbewusstsein macht auch vor russischem Staatsfernsehen nicht Halt: Wie der Falter berichtet, war der russische TV-Sender Rossija 1 bereits zwei Mal zu Gast in Klars Schule in Floridsdorf, um ihn zu interviewen. Zuletzt im Jänner. Klar selbst bestätigt laut Falter die Besuche.

Kreml-treuer Sender

Rossija 1 zählt zu jenen Kreml-treuen Sendern, die auch rund um den Ukraine-Krieg Wladimir Putins Propaganda verbreiten. Im Zuge der Interviews soll das TV-Team auch mit Schülern gesprochen haben: Wie der Falter berichtet, baten die Journalisten am Schulgang um Fotos von Klar mit den Schülern.

Klar habe zugestimmt – unter der Bedingung, dass die Bilder nur verpixelt veröffentlicht werden. Zudem soll das TV-Team direkt mit Kindern gesprochen haben – darunter mit ukrainischen Flüchtlingen. Man habe ihm, so Klar, garantiert, dass nicht über den Krieg gesprochen werde. Überprüfen konnte Klar das nicht; er spricht weder Russisch noch Ukrainisch.