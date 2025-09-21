Öffis: Der Herbst beginnt mit neuen Baustellen

Von Hannah Freund Die Wiener Öffis scheinen eine Art Dauerbaustelle zu sein. Und wieder trifft es die U4. Ab 22. September ist die Station Landstraße-Wien Mitte teils gesperrt. Bis einschließlich 2. November kann die Station in der Fahrtrichtung Heiligenstadt nicht angefahren werden. Von 3. November bis einschließlich 4. Dezember gilt das Gleiche dann in der Station in der entgegengesetzten Fahrtrichtung Hütteldorf. Den Halt Landstraße-Wien Mitte kann man weiterhin erreichen – aber auf Umwegen: Man fährt eine Station weiter bis Schwedenplatz oder Stadtpark, und nimmt dann die jeweilige U-Bahn in die Gegenrichtung. Während der insgesamt mehr als zwei Monate andauernden Sperre wollen die Wiener Linien die Station umfassend modernisieren. Dafür wird ein neuer Bodenbelag angebracht: Statt Asphalt betreten Öffinutzer am Bahnsteig bald einen hellen Granitboden. Auch an Menschen mit Sehbehinderungen wird gedacht, denn das „taktile Bodeninformationssystem“ wird erneuert.

Kein Anschluss: Die Station Landstraße ist ab heute wegen Bauarbeiten in Fahrtrichtung Heiligenstadt gesperrt.

U6 im Herbst teilgesperrt Nicht nur U4-Passagiere müssen Umwege in Kauf nehmen, denn auch an der U6 beginnen bald Umbauarbeiten. In den Herbstferien, genauer gesagt vom 27. Oktober bis einschließlich 3. November, wird der Abschnitt zwischen Jägerstraße und Spittelau gesperrt. Grund dafür ist, dass dort Weichen getauscht werden. Die U-Bahn wird in diesem Zeitraum deshalb nur von Floridsdorf bis Jägerstraße sowie von Spittelau bis Siebenhirten fahren. Für viele Menschen mühsam: Nur jeder zweite Zug wird dann zwischen Spittelau und Siebenhirten fahren. Ausweichmöglichkeiten sind der Bus 37A und die Straßenbahnlinie 12. Diese wird im Zeitraum der Sperre in dichteren Intervallen fahren und am Wochenende auch nachts.