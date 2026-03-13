Immer mehr Haushalte haben eine Öffi-Jahreskarte

Die Zahl der Haushalte mit mindestens einer Öffi-Jahreskarte ist in den vergangenen fünf Jahren von 1,35 auf 1,68 Millionen gestiegen, so der VCÖ am Freitag auf Basis von Daten der Statistik Austria.

Außerhalb Wiens hat das Land Salzburg vor Tirol den höchsten Anteil an Jahreskarten-Haushalten. Bei den Preisen für das Bundesland-Klimaticket gibt es große Unterschiede.