"Sohn-Trick": Polizei fahndet nach Unbekanntem

Von Pascal Manasek

Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht, am 3. Februar eine verlorene Geldbörse an sich genommen und nicht der rechtmäßigen Besitzerin – einer 18-jährigen Frau – zurückgegeben zu haben. In dieser Geldbörse wäre nicht nur die Bankomatkarte, sondern auch deren geheimer PIN-Code enthalten gewesen.