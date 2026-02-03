Jugendlicher in Neubau ausgeraubt und mit Messer attackiert

Am Montag wandte sich ein 16-Jähriger in der Kaiserstraße im Bezirk Neubau Hilfe suchend an Polizeibeamte. Der Jugendliche gab an, soeben Opfer eines schweren Raubes geworden zu sein. Ein Unbekannter habe ihn im nahegelegenen Josef-Strauß-Park angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert.

Als er sich weigerte, soll der Tatverdächtige ihm einen Faustschlag verpasst und ihm dann mit einem Messer attackiert haben. Anschließend nahm er die Geldbörse und das Mobiltelefon des Opfers an sich und flüchtete in unbekannte Richtung.