Jugendlicher in Neubau ausgeraubt und mit Messer attackiert

Der 16-Jährige wurde im Josef-Strauß-Park angegriffen und erlitt Schnittwunden. Der Täter flüchtete mit dessen Geldbörse und Mobiltelefon.
03.02.26, 12:37

Am Montag wandte sich ein 16-Jähriger in der Kaiserstraße im Bezirk Neubau Hilfe suchend an Polizeibeamte. Der Jugendliche gab an, soeben Opfer eines schweren Raubes geworden zu sein. Ein Unbekannter habe ihn im nahegelegenen Josef-Strauß-Park angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert.

Als er sich weigerte, soll der Tatverdächtige ihm einen Faustschlag verpasst und ihm dann mit einem Messer attackiert haben. Anschließend nahm er die Geldbörse und das Mobiltelefon des Opfers an sich und flüchtete in unbekannte Richtung. 

Der 16-Jährige, der bei dem Angriff oberflächliche Stichwunden am Oberschenkel erlitten hatte, wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht.

Eine Sofortfahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die Ermittlungen übernommen.

