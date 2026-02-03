Wien

WEGA nahm 15-Jährigen nach Messerangriff in Floridsdorf fest

Zwei WEGA-Polizisten in voller Montur, einer mit Schutzschild, stehen bereit.
Der Jugendliche soll wegen eines Handyladekabels auf einen 17-Jährigen eingestochen und ihn schwer verletzt haben.
03.02.26, 12:28

Die Polizei konnte am Montag gegen 12.30 Uhr mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA einen 15-Jährigen in einer Wohnung in Floridsdorf festnehmen. Der Jugendliche wurde von der Polizei gesucht, da er im Verdacht steht, einen 17-Jährigen schwer verletzt und ausgeraubt zu haben.

Der Verdächtige soll am 31. Jänner im Zuge eines Raufhandels mit einem Messer auf den 17-Jährigen aus Syrien eingestochen und diesen dabei schwer verletzt haben. Der gewalttätigen Auseinandersetzung soll der Diebstahl eines Handyladekabels vorausgegangen sein.

Gegen den 15-jährigen Syrer wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde in eine Wiener Justizanstalt überstellt. Weitere Ermittlungen laufen.

kurier.at, VR  | 

