Die Polizei konnte am Montag gegen 12.30 Uhr mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA einen 15-Jährigen in einer Wohnung in Floridsdorf festnehmen. Der Jugendliche wurde von der Polizei gesucht, da er im Verdacht steht, einen 17-Jährigen schwer verletzt und ausgeraubt zu haben.

Der Verdächtige soll am 31. Jänner im Zuge eines Raufhandels mit einem Messer auf den 17-Jährigen aus Syrien eingestochen und diesen dabei schwer verletzt haben. Der gewalttätigen Auseinandersetzung soll der Diebstahl eines Handyladekabels vorausgegangen sein.