WEGA nahm 15-Jährigen nach Messerangriff in Floridsdorf fest
Der Jugendliche soll wegen eines Handyladekabels auf einen 17-Jährigen eingestochen und ihn schwer verletzt haben.
Die Polizei konnte am Montag gegen 12.30 Uhr mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA einen 15-Jährigen in einer Wohnung in Floridsdorf festnehmen. Der Jugendliche wurde von der Polizei gesucht, da er im Verdacht steht, einen 17-Jährigen schwer verletzt und ausgeraubt zu haben.
Der Verdächtige soll am 31. Jänner im Zuge eines Raufhandels mit einem Messer auf den 17-Jährigen aus Syrien eingestochen und diesen dabei schwer verletzt haben. Der gewalttätigen Auseinandersetzung soll der Diebstahl eines Handyladekabels vorausgegangen sein.
Gegen den 15-jährigen Syrer wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde in eine Wiener Justizanstalt überstellt. Weitere Ermittlungen laufen.
